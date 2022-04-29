Хамзат Чимаев: «Чем занимаюсь после боя? Ничем, баранов продаю на базаре»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев рассказал о своем графике после победы над бразильцем .

По словам Чимаева, его распорядок дня не изменился: он продолжает тренироваться.

«Чем занимаюсь после боя? Ничем, баранов продаю на базаре. Да чем я занимаюсь? Тренируюсь, как обычно. Так нормально все», – сказал швед чеченского происхождения.

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