Дэйна Уайт подтвердил, что хочет бой Чимаева и Диаза: «Я заинтересован. На каком этапе переговоры? Я не знаю»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что пытается организовать поединок между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом. При этом промоутер отметил, что поединок еще не утвержден официально.
«Да, некоторые бои, которые вы увидели, уже подтверждены, но есть такие, какие еще находятся в разработке и контракты не подписаны.
Так что некоторые из них вы увидите, а некоторые нет. Заинтересован ли я по-прежнему в организации поединка между Хамзатом и Нейтом? Да.
На ком этапе проходят переговоры и в каком статусе находится это противостояние? Я не знаю», – сказал Уайт.
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