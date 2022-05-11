Федор – о критике Шлеменко: «Нет-нет, да покусывает моих ребят. Будто мы денег заняли и не отдали»

Легендарный боец смешанного стиля прокомментировал свою заочную перепалку с российским средневесом .

По мнению Федора, Шлеменко не упускает возможности покритиковать представителей команды Емельяненко-старшего.

«Если почитать, нет-нет, да покусывает моих ребят. Мне это неприятно. За себя пусть он мне льет, сколько ему влезет. Я и моя команда каждый раз переживали за него и его ребят.

Но с той стороны преподносятся обсуждение и осуждение, какой-то негатив. Будто мы денег заняли и не отдали», – сказал Федор.

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