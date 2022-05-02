Шлеменко – о конфликте Емельяненко и Габдуллина: «Так а кто Радмира назначил главой Союза ММА? Сам Федор»

Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко вновь прокомментировал конфликт между и , во главе которого стоит .

«В этой ситуации я не поддерживаю ни Федора, ни Радмира. Я просто хочу понять логику Федора. Со слов Федора, он оправдывал ошибки Радмира его неопытностью.

Значит, с его слов получается, что последние три года одной из самых популярных спортивных федераций в России руководил неопытный человек? Так а кто его туда назначил? Сам Федор. Или Радмир сначала был опытным, а потом стал неопытным?

Почему меня это так интересует? Да потому что я считаю, что Союз ММА это наша общая организация. Если кто-то считает, что это организация лично Федора или Радмира, то пускай. Я, наверное, такой наивный, но я считаю это нашей общей организацией», – сказал Шлеменко.

Шлеменко – об активности в медиа: «Конечно, можно отгородиться от всех, спрятаться, ни с кем не общаться»

Александр Шлеменко: «Не хочу вступать в дополнительную полемику с Емельяненко. Можете продолжать меня считать кем угодно, но у меня есть свое мнение»