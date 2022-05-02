Шлеменко – об активности в медиа: «Конечно, можно отгородиться от всех, спрятаться, ни с кем не общаться»

Российский ветеран ММА Александр Шлеменко ответил на слова , назвавшего бойца популярным блогером.

«Просят прокомментировать слова Федора в мой адрес. Я решил не давать десять интервью направо и налево, как говорит Федор, а ответить в своем блоге как настоящий блогер.

Хотелось бы прояснить для тех, кто, как и Федор, не понимает, как это работает. Мне звонят журналисты, просят ответить на различные вопросы – я отвечаю.

Конечно, можно отгородиться от всех, спрятаться, ни с кем не общаться – и пусть потом люди сами думают, что же означает твое молчание. Кому-то, может быть, так удобнее», – сказал Шлеменко.

Александр Шлеменко: «Не хочу вступать в дополнительную полемику с Емельяненко. Можете продолжать меня считать кем угодно, но у меня есть свое мнение»

Емельяненко ответил Шлеменко: «Мне жаль, что Александр раздает комментарии направо и налево, не разобравшись в ситуации»