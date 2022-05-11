Видео встречи Бивола в аэропорту Санкт-Петербурга после победы над Канело

Российский чемпион мира по боксу по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол вернулся в Россию.

В ночь на 8 мая боксер вышел в ринг в Лас-Вегасе (Невада), где защищал титул в поединке против абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса.

Россиянин одержал победу единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113), нанеся мексиканцу второе поражение в карьере.

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