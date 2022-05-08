Бивол – о реванше с Канело: «Давайте поговорим об этом, но на других условиях»

Теги полутяжелый вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Непобежденный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол заявил, что согласен на реванш с Саулем Альваресом.

При этом россиянин отметил, что хочет заработать больше денег во втором поединке с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

«У меня нет цели боксировать с Канело до последнего. Конечно, давайте поговорим о реванше, но на других условиях.

Первый бой был для меня интересен в плане заявить о себе и показать свои навыки. Мне было интересно проверить свои боксерские качества.

А второй бой… Тут не будет секретов, но давайте тогда сделаем более интересными условия», – сказал Бивол.

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