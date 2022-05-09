Конор – о вызове Чендлера: «Без сомнений, я бы подрался с этим парнем»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор отреагировал на вызов .

«Без сомнения, я бы подрался с этим парнем. Мне тоже нравится полусредний вес. Я готов сразиться с ним на определенном этапе карьеры.

Я вижу, что это произойдет после сегодняшнего вечера. Майкл, поздравляю с потрясающей победой», – написал ирландец в соцсетях.

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