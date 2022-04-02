Майкл Чендлер снова вызвал Конора на бой: «Хочу воспользоваться моментом и сделать что-то монументальное»

Рейтинговый легковес UFC Майкл Чендлер вновь заявил о желании провести поединок против .

«Я хочу бой с Конором, чтобы воспользоваться моментом. Хочу выйти в октагон и сделать что-то действительно монументальное.

Нельзя получить более крупную платформу, нежели в бою с Конором Макгрегором. Поэтому я бы хотел, чтобы этот поединок состоялся, если, конечно же, я не получу титульник.

Для меня было бы отлично подраться в июле или августе. Я выйду, побью Тони в мае, затем немного отдохну и сразу же вернусь в тренировочный лагерь, чтобы выступить в июле или августе», – сказал Чендлер.

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