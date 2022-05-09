Менеджер Усика – о победе Бивола над Канело: «115-113 – слишком много для Альвареса»

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александра Усика, прокомментировал итоги поединка за титул WBA в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом.
Напомним, что россиянин одержал уверенную победу судейским решением, защитив пояс.
«Я считаю, что Дмитрий проделал очень хорошую работу и выиграл бой. В этом нет никаких сомнений. Наконец-то мы получили хорошее решение судей в Лас-Вегасе.
Я верю, что счет 115-113 – это слишком много для Канело. Я бы отдал ему не больше 3-4 раундов», – сказал Климас.
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