Менеджер Усика – о победе Бивола над Канело: «115-113 – слишком много для Альвареса»

, менеджер чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александра Усика, прокомментировал итоги поединка за титул WBA в полутяжелом весе между и Саулем Альваресом.

Напомним, что россиянин одержал уверенную победу судейским решением, защитив пояс.

«Я считаю, что Дмитрий проделал очень хорошую работу и выиграл бой. В этом нет никаких сомнений. Наконец-то мы получили хорошее решение судей в Лас-Вегасе.

Я верю, что счет 115-113 – это слишком много для Канело. Я бы отдал ему не больше 3-4 раундов», – сказал Климас.

Усик может вернуться в первый тяжелый вес ради боя с Канело (Майкл Бенсон)

Канело – о возможном бое с Усиком в тяжелом весе: «Почему бы и нет? Я буду драться со всеми»