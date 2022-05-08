Статистика боя Бивол – Канело: Дмитрий превзошел соперника в точности и количестве ударов

Россиянин Дмитрий Бивол успешно защитил титул чемпиона мира по боксу по версии WBA в полутяжелом весе, победив Сауля Альвареса.

Все судьи отдали Биволу победу со счетом 115-113, насчитав семь успешных раундов у россиянина против пяти у мексиканца.

Портал Boxing Scene поделился статистикой поединка. Россиянин на протяжении всего боя превосходил Канело в точности и количестве ударов.

Итоговое соотношение ударов – 710:495 в пользу Бивола, из которых 152:84 точных (в пользу Бивола).

Дмитрий донес 46 джебов из 418, тогда как Канело успешно провел лишь 10 джебов из 229.

Статистика силовых ударов в пользу россиянина 106 из 292 против 74 из 266.

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