Взвешивание UFC 274: Оливейра перевесил Гейджи на 200 граммов (Чарльза лишили титула), Фергюсон и Чендлер успешно прошли процедуру

В Финиксе состоялась церемония взвешивания участников UFC 274, в главном событии которого пройдет бой в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Джастином Гейджи.
Результаты взвешивания мейн-карда:
• Чарльз Оливейра (70,5 кг) – Джастин Гейджи (70,3 кг). Бразильца лишили титула из-за перевеса на 200 граммов, однако Гейджи станет чемпионом, если победит;
• Роуз Намаюнас (52,1 кг) – Карла Эспарза (52,1 кг);
• Майкл Чендлер (70,7) – Тони Фергюсон (70,5 кг);
• Маурисио Руа (93,2 кг) – Овинс Сен-Прю (92,9 кг);
• Дональд Серроне (70,5 кг) – Джо Лоузон (70,5 кг).
Турнир пройдет в ночь на 8 мая, начало главных боев в 05:00 по московскому времени.
Титульный бой Оливейры и Гейджи, Фергюсон против Чендлера. Онлайн UFC 274