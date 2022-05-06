Взвешивание UFC 274: Оливейра перевесил Гейджи на 200 граммов (Чарльза лишили титула), Фергюсон и Чендлер успешно прошли процедуру

В Финиксе состоялась церемония взвешивания участников UFC 274, в главном событии которого пройдет бой в легком весе между и Джастином Гейджи.

Результаты взвешивания мейн-карда:

• Чарльз Оливейра (70,5 кг) – (70,3 кг). Бразильца лишили титула из-за перевеса на 200 граммов, однако Гейджи станет чемпионом, если победит;

• (52,1 кг) – Карла Эспарза (52,1 кг);

• Майкл Чендлер (70,7) – (70,5 кг);

• Маурисио Руа (93,2 кг) – Овинс Сен-Прю (92,9 кг);

• (70,5 кг) – Джо Лоузон (70,5 кг).

Турнир пройдет в ночь на 8 мая, начало главных боев в 05:00 по московскому времени.

Титульный бой Оливейры и Гейджи, Фергюсон против Чендлера. Онлайн UFC 274