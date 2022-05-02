Гейджи – о проигрыше Хабибу: «Я тогда столкнулся с серьезными проблемами в Абу-Даби»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Джастин Гейджи, который в ночь на 8 мая подерется с Чарльзом Оливейрой, чтобы во второй раз в карьере попытается заполучить титул в легком весе, вспомнил о первом чемпионском поединке в карьере.

Напомним, что в октябре 2020 года американец встретился с Хабибом Нурмагомедовым, уступив удушающим приемом во втором раунде.

«Конечно, это очень сильно мне помогло. Я думаю, весь опыт моей жизни как-то помог, поэтому я здесь.

Я не могу забывать какие-то позитивные или негативные моменты – это все опыт, на котором я учился.

Конечно, как человек привычки я столкнулся с серьезными проблемами в Абу-Даби, потому что это была необычная ситуация», – сказал Джастин.

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