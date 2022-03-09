Йоанна Енджейчик: «Мы закатили с Вэйли Чжан то еще шоу! Почему бы не повторить его снова?»

Бывшая чемпионка UFC Йоанна Енджейчик назвала имена желаемых соперниц.

«У меня есть три имени: , претендентка номер один Карла Эспарза или Вейли Чжан. Мы закатили то еще шоу! Почему бы не повторить его снова?

Меня интересуют только большие бои. Вэйли была занята поединком с Роуз, но прямо сейчас на горизонте появилась Эспарза. Она — следующая претендентка, а я вновь готова вернуться в клетку.

До этого я был сконцентрирована на себе, становясь лучше. Чувствую себя сильной физически и ментально, а также радуюсь тому, что нахожусь здесь», – сказал Енджейчик.

В марте 2020-го Енджейчик проиграла Чжан раздельным решением судей.

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