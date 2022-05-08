Опубликованы судейские карточки боя Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса

В Лас-Вегасе (Невада) завершился вечер бокса, главным событием которого стал поединок между и Саулем Альваресом.

Победу единогласным решением судей одержал российский боксер.

Поединок обслуживали Тим Читэм, Дэйв Моретт и Стиве Вайсфельд. Все трое судей насчитали победу Бивола со счетом 115-113.

Судьи отдали Канело победу со счетом 10-9 в первом, втором, третьем и девятом раундах. В остальных трехминутках сильнее был Дмитрий.

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