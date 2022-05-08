Бивол – о победе над Канело: «Эдди Хирн, извини, что сорвал планы Сауля по трилогии с Головкиным»

Непобежденный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол прокомментировал исход поединка против Сауля Альвареса. Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

«Спасибо всем болельщикам, кто пришел. Всех с прошедшим праздником Cinco de Mayo. Сегодня я показал себя.

, извини, что сорвал планы Канело по третьему бою с Головкиным. Я сохранил этот пояс. Спасибо большое, Канело, за бой! Я очень уважаю его, он великий чемпион», – сказал Бивол.

Дмитрий Бивол выиграл у Сауля Альвареса единогласным решением судей

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