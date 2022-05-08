Конор – о вызове Оливейры: «Не уверен, что хочу сбрасывать вес. Мне нравится выглядеть как холодильник»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор ответил на вызов обязательного претендента на титул в легком весе .

Бразилец должен был защищать пояс в поединке против Джастина Гейджи, однако провалил взвешивание и лишился титула.

«Я не уверен, что хочу сбрасывать вес. Мне очень нравится выглядеть как холодильник. Я чувствую, что хочу драться в своих габаритах, просто чтобы посмотреть на это, лол.

Но я бы хотел сразиться с бразильцем на 100%! Я люблю Бразилию, и я непобедим против бразильцев. Все нокауты. Мне нужно об этом подумать», – написал Конор в соцсетях.

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