Чарльз Оливейра – о бое с Гейджи: «Я во всех компонентах превосхожу его, он просто рубака»

Теги UFC легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра высказался о своем будущем оппоненте Джастине Гейджи, с которым бразилец подерется в ночь на 8 мая.

«Джастин просто парень-рубака, который на сто процентов полагается на свои руки, потому что это все, что у него есть.

Я же во всех компонентах превосхожу Гейджи. Я лучше на ногах, лучше в партере, лучше в борьбе, у меня выше бойцовский IQ и сильнее бойцовский дух.

Я чемпион, и это реальность. В эту субботу я приумножу свое наследие и нокаутирую Джастина Гейджи», – уверен Чарльз.

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