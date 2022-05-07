Вечер бокса в Лас-Вегасе: Бивол – Канело и другие бои. Начало в 06:00 по московскому времени

В ночь на 8 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоится вечер профессионального бокса. В главном событии сойдутся чемпион WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол и абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона . На кону боя будет стоять титул Бивола.

Главные поединки турнира:

• (19-0) – Сауль Альварес (57-1-2) за титул WBA в полутяжелом весе;

• Монтана Лав (17-0-1) – Габриэль Валенсуэла (25-2-1) за титул IBF в легчайшем весе;

• Шахрам Гиясов (12-0-0) – Кристиан Гомес (22-2-1) за титул IBF в полусреднем весе;

Начало боя Бивол – Канело – примерно в 06:00 по московскому времени. Вечер бокса покажет стриминговый сервис DAZN, но в России турнир транслировать не будут. Подробная текстовая онлайн-трансляция – здесь.

Бой Канело против Бивола: сможет ли непобежденный россиянин сотворить сенсацию в мире бокса?