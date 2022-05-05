Дмитрий Бивол о сравнении с Головкиным: «Каждый боец обладает уникальным набором навыков»

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол прокомментировал слова Сауля «Канело» Альвареса, заявившего, что стилистически он напоминает ему Геннадия Головкина:

«Возможно, у нас с Головкиным есть похожие черты. Мы все можем бить джебы и апперкоты. Но думаю, что мы с Головкиным не очень похожи. У каждого бойца своя скорость, мощь, кондиции. Это соревнования не в скорости, а во всех аспектах. Каждый боец обладает уникальным набором навыков»

Напомним, что бой Бивол – Альварес состоится 7 мая в Лас-Вегасе.

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