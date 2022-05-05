UFC 274 все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

В ночь с 7 на 8 мая в Финиксе (штат Аризона, США) пройдет турнир UFC 274, в рамках которого состоится два чемпионских боя: в легком весе между и , а также в женском минимальном весе между и Карлой Эспарзой.

Где смотреть и во сколько UFC 274?

Начало турнира в 00:25 по Москве, главный кард стартует в 05:00. Трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Кард UFC 274

Помимо поединков Оливейра – Гейджи и Намаюнас – Эспарза в мейнкарде встретятся Майкл Чендлер и , Маурисио Руа и Овинс Сен-Прю, и Джо Лаузон.

Sports.ru проведет прямую онлайн-трансляцию турнира.