Адесанья – о бое Чендлера и Фергюсона: «Если бы я делал ставку, то я бы поставил деньги на Майкла»

Чемпион UFC в среднем весе считает фаворитом в поединке с Тони Фергюсоном.

«Я вижу много рубки, много ударов с обеих сторон. Я предвижу кунг-фу от Тони и удары ногами от Чендлера, потому что, насколько я помню, Фергюсон никогда их не блокирует.

Он просто принимает их, теряет баланс и бьет. И это работает. Я ни за кого не топлю в этом бою, пусть победит сильнейший. Но если бы я делал ставку, то поставил бы свои деньги на Чендлера», – сказал новозеландский боец.

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