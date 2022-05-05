Канело – о возможном бое с Усиком в тяжелом весе: «Почему бы и нет? Я буду драться со всеми»

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес заявил, что выйти в ринг с чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александром Усиком.

При этом мексиканец допускает, что поединок можно организовать в рамках тяжелого веса, но в пределах 91,2 кг.

«Мне это нравится, почему бы и нет? Я буду драться со всеми, мне ##### [нахрен] наплевать», – сказал мексиканец.

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