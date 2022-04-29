Чарльз Оливейра – о поединке с Гейджи: «Бой начинается в стойке. Я не буду отчаянно пытаться повалить его на землю»

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра ответил на предположения, что он попытается воспользоваться своим преимуществом в борьбе и джиу-джитсу в бою с .

«Я иду туда, как боец ММА и не буду отчаянно стараться повалить его на землю. Забудьте об этом. За все время, на протяжении которого сражаюсь, никогда не старался кого-то отчаянно повалить в партер.

Я боец ММА. Я совершенный боец. Бой начинается в стойке. При необходимости я буду обмениваться ударами стоя на ногах, а когда появится возможность его перевести, я постараюсь это сделать. Если нужно, я буду бороться с ним. Я много уделяю времени борьбе на тренировках», – сказал бразилец.

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