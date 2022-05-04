Оливейра – о Махачеве: «Сначала Ислам должен подраться с серьезными соперниками»

Чемпион UFC в легком весе заявил, что не намерен давать титульный шанс Исламу Махачеву.

По мнению бразильца, для этого россиянин должен провести бои с топовыми легковесами.

«Я считаю, что сначала Ислам должен подраться с серьезными соперниками, с бойцами, у которых есть имя, и только после этого претендовать на титул», – сказал Оливейра.

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