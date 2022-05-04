Оливейра – о Махачеве: «Сначала Ислам должен подраться с серьезными соперниками»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра заявил, что не намерен давать титульный шанс Исламу Махачеву.

По мнению бразильца, для этого россиянин должен провести бои с топовыми легковесами.

«Я считаю, что сначала Ислам должен подраться с серьезными соперниками, с бойцами, у которых есть имя, и только после этого претендовать на титул», – сказал Оливейра.

Ислам Махачев выложил фото Оливейры и Гейджи в очках: «Никогда не любил ботаников»

Махачев – Волкановски: «Попридержи коней, ковбой. Бой за титул в легком весе принадлежит мне»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные