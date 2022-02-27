Нурмагомедов дал прогноз на бой Оливейры и Гейджи: «Если Чарльз не победит досрочно, то он проиграет»

Бывший чемпион UFC в легком весе заявил, что считает фаворитом титульного поединка против .

Но Хабиб добавил, что не верит в победу бразильца судейским решением.

«Если я скажу, что выиграет Джастин Гейджи, люди скажут, что это из-за того, что я дрался с ним и победил. Для UFC будет лучше, если выиграет Чарльз Оливейра.

Но я не сильно удивлюсь, если Джастин Гейджи выиграет, потому что у него огромный опыт, и он умеет сильно бить.

Чтобы побить Гейджи, нужно его финишировать. Если Чарльз не сможет победить его досрочно, он проиграет», – сказал Нурмагомедов.

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