Емельяненко ответил Шлеменко: «Мне жаль, что Александр раздает комментарии направо и налево, не разобравшись в ситуации»

Легендарный боец смешанного стиля , ранее вышедший из состава Союза ММА России, ответил на критические замечания .

«Мне жаль, что Александр Шлеменко, думая о благе Союза ММА, в котором он стал советником действующего президента, привлекает к себе внимание, раздавая направо и налево комментарии о ситуации, в которой не разобрался.

Мне неприятно было осознать, что у Радмира, который стремится в политику, и у Александра, который становится популярным блогером, один почерк», – сказал Емельяненко.

Шлеменко – об уходе Емельяненко из Союза ММА: «Зачем это было? Это как в ситуации с братом, когда он его Иудой называл»

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