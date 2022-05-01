Даррен Тилл и Джек Херманссон подерутся 23 июля на турнире UFC в Лондоне

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Даррен Тилл и шведский средневес Джек Херманссон проведут поединок в со-главном событии турнира UFC в Лондоне.
Турнир состоится 23 июля на О2 Arena в Лондоне (Великобритания).
Тилл потерпел два поражения в последних боях, уступив Роберту Уиттакеру и Дереку Брансону.
Хендерсон в феврале проиграл раздельным решением судей Шону Стриклэнду.
Чимаев – о дружбе с Тиллом: «Чем он мне помешал? Он тренируется со мной»
Бой Тома Аспиналла и Кертиса Блейдса возглавит лондонский турнир UFC (Ариэль Хельвани)