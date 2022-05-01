Даррен Тилл и Джек Херманссон подерутся 23 июля на турнире UFC в Лондоне

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе и шведский средневес проведут поединок в со-главном событии турнира UFC в Лондоне.

Турнир состоится 23 июля на О2 Arena в Лондоне (Великобритания).

Тилл потерпел два поражения в последних боях, уступив Роберту Уиттакеру и Дереку Брансону.

Хендерсон в феврале проиграл раздельным решением судей Шону Стриклэнду.

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