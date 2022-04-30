Чимаев – о дружбе с Тиллом: «Чем он мне помешал? Он тренируется со мной»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев не согласился с предположением, что дружба с английским средневесом сказалась на спортивных результатах шведского бойца.

«Мне не мешает ничего, нормально все. Чем он помешал? Он со мной тренировался. Я тренировался, как обычно, просто сам себе задачу усложнил, поэтому это было проблемой», – сказал Чимаев.

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