Шакур Стивенсон: «Я же говорил, что побью Вальдеса, Канело и Эдди Рейносо»

Чемпион WBO и WBC во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (18-0, 9 КО) прокомментировал победу над (30-1, 23 КО) в объединительном поединке.

«Я же говорил, что выиграю Вальдеса, и Эдди Рейносо, это был мой план игры. Я победил всю команду, и я чувствую себя хорошо благодаря этому. Большое уважение к ним, но это был мой план.

Я хочу собрать все пояса в этой весовой категории и стать абсолютным чемпионом. Я заслуживаю быть суперзвездой. Это то, что я должен делать», – сказал Стивенсон.

Шакур одержал победу решением судей.

Шакур Стивенсон победил Вальдеса и стал обладателем титулов WBO и WBC во втором полулегком весе

Лиам Смит победил Варгаса техническим нокаутом, Тейлор одержала победу над Серрано