Лиам Смит победил Варгаса техническим нокаутом, Тейлор одержала победу над Серрано

Экс-чемпион в первом среднем весе Лиам Смит (31-3-1, 18 КО) одержал победу над чемпионом в двух дивизионах Джесси Варгасом (29-4-2, 11 КО).

Смит победил Варгаса техническим нокаутом в 10-м раунде.

Бой прошел в андеркарде встречи и Аманды Серрано.

Чемпионка WBA, WBC, IBF, WBO и The Ring в легком весе Тэйлор (21-0, 6 КО) победила претендентку Серрано (42-2-1, 30 KO). Тэйлор одержала победу раздельным решением.

Бой прошел на Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк.

Шакур Стивенсон победил Вальдеса и стал обладателем титулов WBO и WBC во втором полулегком весе