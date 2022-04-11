Камил Гаджиев: «Чимаев не готов к бою с Ковингтоном»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил перспективы Хамзата Чимаева в полусреднем дивизионе.
«Я раньше говорил, что в моем понимании Чимаев не готов к бою с Камару Усманом, потому что там опыт и сила. Сейчас я думаю, что он и к бою с Колби Ковингтоном не готов.
Мне кажется, что сегодня Ковингтон был бы фаворитом. Чтобы выйти на уровень поединков с Ковингтоном и Усманом, Чимаеву нужно еще пару боев провести, при этом желательно, чтобы поединки длились всю дистанцию», – считает Гаджиев.
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