Камил Гаджиев: «Чимаев не готов к бою с Ковингтоном»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил перспективы Хамзата Чимаева в полусреднем дивизионе.

«Я раньше говорил, что в моем понимании Чимаев не готов к бою с , потому что там опыт и сила. Сейчас я думаю, что он и к бою с не готов.

Мне кажется, что сегодня Ковингтон был бы фаворитом. Чтобы выйти на уровень поединков с Ковингтоном и Усманом, Чимаеву нужно еще пару боев провести, при этом желательно, чтобы поединки длились всю дистанцию», – считает Гаджиев.

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