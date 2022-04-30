Йоанна Еджейчик: «Все эти парни из Чечни и Дагестана очень жесткие. Поляки такие же»

Бывшая чемпионка UFC в минимальном весе Йоанна Енджейчик высказалась о . По мнению польской спортсменки, швед чеченского происхождения должен стать следующим чемпионом в полусреднем весе.

«Я однозначно вижу Чимаева чемпионом. Ментально все эти парни из Кавказа, Чечни и Дагестана очень жесткие.

Раньше, когда я выступала в муай-тай, я жила с ними в Таиланде. Они очень хорошие, добрые люди, но и очень жесткие. В нашем зале много парней из Чечни, и они не сдаются.

Это то, что мне нравится в них. Мы, поляки, такие же – мы не сдаемся. Мы идем до конца, пока не умрем», – сказала Йоанна.

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