Чейл Соннен объяснил, почему Конору нужно подраться с Кьезой: «Он подавал иск против Макгрегора, здесь есть история»

Бывший боец ММА Чейл Соннен считает, что бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор должен провести бой с .

«Я просто напомню вам, ребята, что когда произошел инцидент возле автобуса с участием Конора, тележки и , после него последовали иски. Один из них был от Кьезы.

Ему в глаз попало стекло, и это был очень плохой опыт. Я думаю, что здесь есть история. Я всегда считал, что здесь была история, которую следует рассказать.

Но никто из парней ее не рассказал. Никому из них не удалось рассказать ее, никто из их лагеря, никто из тренеров не рассказал об этом», – сказал Соннен.

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