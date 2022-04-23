Белал Мухаммад потроллил Конора, выложив коллаж с проигрыша Макгрегора Хабибу

Полусредневес UFC Белая Мухаммад потроллил экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах , выложив коллаж, на котором в очках ирландца отражается проигрыш , однако вместо российского бойца – сам Мухаммад.

На прошлых выходных Мухаммад победи Висенте Люке единогласным решением судей. При этом Конор может получить титульник в полусреднем дивизионе против Камару Усмана, если Леон Эдвардс согласится уступить право боя за денежную компенсацию.

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