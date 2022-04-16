Камару Усман – о бое Чимаева и Бернса: «С незначительными правками Гилберт мог бы победить»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Камару Усман Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе и лидер рейтинга P4P Камару Усман высказался о поединке Хамзата Чимаева и Гилберта Бернса, который закончился победой шведа чеченского происхождения.

«Это был очень хороший бой. Я считаю, что оба бойца максимально хорошо к нему подготовились, и поединок это показал.

Если честно, с незначительными правками Гилберт однозначно мог победить в этом бою. Я думаю, теперь он об этом знает», – сказал Усман.

Джон Маккарти: «Я большой поклонник Чимаева. Но по факту он будет андердогом в бою с Усманом»

Гилберт Бернс: «Прямо сейчас Усман победит в бою с Чимаевым. Он борется лучше»

 

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