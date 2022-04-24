Отто Валлин: «Фьюри захочет объединить титулы, когда Усик победит Джошуа»

Боксер тяжелого веса Отто Валлин (22-1, 14 KO) поделился мнениями о возможном бое чемпиона WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) с чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO Александром Усиком (19 -0, 13 КО).

«Сначала нам нужно посмотреть, как выступят Усик и . Сложно ставить против Александра в этом бою, учитывая произошедшее в их первом поединке.

Я бы поставил на победу Усика над Энтони. Уверен, что Фьюри захочет объединить титулы, когда Усик победит Джошуа.

Если Фьюри пожелает устроить сражение с Александром, то британец победит. Очень сложно ставить против него, тем более с Усиком. Александр – отличный боксер, но он слишком маленький для Фьюри», – сказал Валлин.

После победы над Диллианом Уайтом Фьюри заявил о желании завершить карьеру.

Жена Фьюри: «В глубине души я понимаю, что Тайсон вернется в бокс только ради объединительного боя»

Фьюри за бой с Уайтом получил 33,6 млн долларов, Диллиан – 7,4 млн