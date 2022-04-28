Фьюри обошел Усика в рейтинге лучших бойцов P4P от ESPN

Обновился рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий по версии ESPN.
Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) обошел чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) и стал пятым.
Бывший чемпион мира Василий Ломаченко стал 7-м.
Топ-10 рейтинга P4P от ESPN:
3. Наойя Инуэ
4. Эррол Спенс
5. Тайсон Фьюри
6. Александр Усик
8. Хуан Франциско Эстрада
9. Джош Тейлор
10. Джервонта Дэвис
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