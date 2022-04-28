Фьюри обошел Усика в рейтинге лучших бойцов P4P от ESPN

Теги тяжелый вес Василий Ломаченко Александр Усик Сауль Альварес Тайсон Фьюри Наойя Инуэ Теренс Кроуфорд Хуан Франциско Эстрада бокс Джервонта Дэвис Эррол Спенс Джош Тейлор Бокс/MMA/UFC

Обновился рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий по версии ESPN.

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) обошел чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) и стал пятым.

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко стал 7-м.

Топ-10 рейтинга P4P от ESPN:

1. Сауль Альварес

2. Теренс Кроуфорд

3. Наойя Инуэ

4. Эррол Спенс

5. Тайсон Фьюри

6. Александр Усик

7. Василий Ломаченко

8. Хуан Франциско Эстрада

9. Джош Тейлор

10. Джервонта Дэвис

Тайсон Фьюри уходит из бокса. Чемпион не встретится с Усиком, но хочет бой с нокаутером из UFC – по странным правилам

Чейл Соннен про уход Фьюри: «Он напоминает мне Хабиба. Некоторым людям можно поверить на слово, так ведь?»

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