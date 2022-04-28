Фьюри обошел Усика в рейтинге лучших бойцов P4P от ESPN

Обновился рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий по версии ESPN.

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) обошел чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) и стал пятым.

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко стал 7-м.

Топ-10 рейтинга P4P от ESPN:

1.

2.

3. Наойя Инуэ

4.

5. Тайсон Фьюри

6. Александр Усик

7.

8. Хуан Франциско Эстрада

9. Джош Тейлор

10.

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