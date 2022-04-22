Диллиан Уайт: «Не хочу, чтобы Джошуа завершил карьеру, потому что хочу еще раз встретиться с ним»

Британский тяжеловес не хочет, чтобы Энтони Джошуа приходил на его субботний бой с .

«Не хочу Джошуа на моем бое. Ему нужно боксировать с Усиком и сосредоточиться на этом. Ему нужно забыть о желании стать абсолютным чемпионом мира и беспокоится о реванше с Усиком, потому что если он не победит Усика, то что ему делать дальше?

Сейчас лучшее время для победы над Усиком. Если он не победит Усика сейчас, учитывая через что он прошел, то ему никогда его не победить.

Я не хочу, чтобы завершил карьеру, потому что я хочу еще раз встретиться с ним», – сказал Уайт.

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