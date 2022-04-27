Том Аспиналл – о лучшем бойце всех времен: «Хабиб был намного лучше всех, но Сен-Пьер был двойным чемпионом»

Топовый тяжеловес UFC Том Аспиналл считает, что легендарный канадец – лучший боец в истории ММА.

«Конечно же, Сент-Пьер – №1. Кто еще может им быть? Безусловно, ты можешь быть как Хабиб и так далее, и это прекрасно, но что бы он сделал в трудной ситуации?

Мы все еще не знаем, поскольку Хабиб был намного лучше остальных. Но, по моему мнению, вся разница в двух весовых категориях», – сказал англичанин.

Сен-Пьер – о возможной схватке с Хабибом по грэпплингу: «Почему бы и нет?»

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