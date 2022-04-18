Тилл заступился за Чимаева: «Как вы можете хейтерить его после такого дерьма? Этот парень – гребаная суперзвезда»

Боец UFC Даррен Тилл заступился за Хамзата Чимаева, которого критикуют за неубедительное выступление в бою с .

На UFC 273 Чимаев победил Бернса единогласным решением судей.

«После моей победы над Дональдом Серроне, я сразу вышел на бой за статус претендента номер один против Стивена Томпсона и побил его. Чимаев идет по тому же сценарию, что и я. Все было одинаково в каждом аспекте.

Люди говорят: «Ну знаете, парень был 11-м номером рейтинга, он провел четыре боя в UFC, но вышел и побил второго номера». Как вы можете хейтерить его после такого дерьма? Этот парень — гребаная суперзвезда.

Прямо сейчас Хамзат — единственная легитимная суперзвезда в UFC», – считает Тилл.

Хамзат Чимаев – не феномен. Любимчик Кадырова в UFC проиграл раунд, упал в нокдаун и закончил с разбитым лицом

Камару Усман дал совет Чимаеву: «СМИ раскручивают тебя, а потом бросают. Хамзату нужно не вестись на эти вещи»