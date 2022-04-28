Андрей Орловский: «Я хочу снова стать чемпионом UFC, драться против топовых соперников»

Бывший чемпион в тяжелом весе поделился ожиданиями от боя с Джейком Коллье.

«Я хочу снова стать чемпионом, драться против топовых соперников. Я дерусь с теми, кого мне дают. Джейк Коллье молодой, крутой и опасный ударник. Я буду внимательным, постараюсь придерживаться плана на бой — держать руки выше и двигаться», – сказал Орловский.

Если белорус одержит победу в выходные, она станет для него 23-й в UFC. Таким образом, Орловский повторит рекорд по наибольшему количеству побед в истории промоушена, который сейчас принадлежит Дональду Серроне и Джиму Миллеру.

«Мне было бы приятно повторить рекорд UFC, но это больше хочется моему тренеру по ударной технике. Он ведет счет рекордам. Для меня же главное — это победить соперника», – добавил Орловский.

Бой Орловского и Коллье состоится 30 апреля в Лас-Вегасе на UFC on ESPN 35.

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