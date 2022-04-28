Россияне Асхабов и Петросян узнали имена следующих соперников в UFC

UFC анонсировал поединки с участием двух российских бойцов.

9 июля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе Армен Петросян подерется с бразильцем Кайо Борральо. Оба бойца дебютировали в промоушене с побед: россиянин в феврале выиграл раздельным решением судей у Грегори Родригеса, а Борральо в апреле нокаутировал в третьем раунде Гаджи Омаргаджиева.

16 июля на турнире в Лас-Вегасе Хусейн Асхабов проведет бой против бразильца Герберта Бернса. Россиянин в марте 2020-го нокаутировал в первом раунде Юсупа Висавитова, а Бернс (брат Гилберта Бернса) проиграл нокаутом во втором раунде Даниэлю Пинеде.

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