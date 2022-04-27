Бой Александра Густафссона и Никиты Крылова пройдет в июле 2022 года (Frontkick.online)

UFC занимается организацией поединка в полутяжелом весе между и Никитой Крыловым.

Как сообщает Frontkick.online, бой пройдет 23 июля в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Fight Night.

Густафссон не выходил в октагон 2 года: в июле 2020 года швед проиграл , попавшись на болевой прием.

Крылов идет на серии из двух поражений, в марте 2022 года он досрочно проиграл Полу Крэйгу.

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