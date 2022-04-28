Крылов подтвердил бой с Густафссоном: «Хотелось побыстрее подраться снова»

Российский боец UFC Никита Крылов подтвердил, что проведет бой со шведом Александром Густафссоном.

19 марта Крылов проиграл Полу Крейгу треугольником в первом раунде.

«Контракт подписал около недели назад, хотелось побыстрее подраться снова.

Сейчас проведу месяц на сборах в Кисловодске, потом вернусь и буду тренироваться в Твери и в Москве», – сказал Крылов.

Бой с Густафссоном состоится 23 июля в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Fight Night.

Бой Александра Густафссона и Никиты Крылова пройдет в июле 2022 года (Frontkick.online)