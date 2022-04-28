Тедди Атлас: «Не думаю, что Фьюри можно поставить в топ-5 боксеров тяжелого веса в истории»

Американский тренер поделился мыслями о чемпионе WBC в тяжелом весе (32-0-1, 23 КО).

«Я не думаю, что его можно поставить в топ-5 боксеров тяжелого веса в истории. Сделать его лучшим британским боксером этой весовой категории без проблем.

Да, Леннокс Льюис был потрясающим боксером, но, безусловно, у него есть поражения. Я думаю, что Фьюри стал бы лучшим британским тяжеловесом.

Фьюри – непобежденный, но пусть он сразится с Усиком, и тогда уж я начну думать о нем. Я тогда начну думать не о том, что он величайший боец ​​всех времен, но о том, что, возможно, ему нужно разрешить попасть в топ-5.

Если мы говорим о лучших бойцах всех времен, то имеем в виду Джо Луиса, Мохаммеда Али, Джорджа Формана, Джека Джонсона и так далее. Затем у нас есть Ларри Холмс и многие другие. Боже, Джо Фрейзер и Майк Тайсон», – сказал Атлас.

Напомним, что Фьюри объявил о завершении карьеры после боя с Диллианом Уайтом.

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