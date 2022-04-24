Костя Цзю: «Я пока не верю в то, что Тайсон Фьюри завершит карьеру. Не думаю, что он один из самых лучших тяжеловесов в истории»

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Константин Цзю отреагировал на заявление чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри о завершении карьеры.
Фьюри победил Диллиана Уайта нокаутом в 6-м раунде и объявил об уходе из спорта.
«Я пока не верю в то, что Тайсон Фьюри завершит карьеру.
Не думаю, что он один из самых лучших тяжеловесов в истории. Были Мухаммед Али, Майк Тайсон, Фрейзер, Форман, братья Кличко. Фьюри точно в десятке. Но перечисленные мною боксеры выше.
Единственное его преимущество в том, что он не проиграл ни одного боя. Но сколько он провел боев за звание чемпиона мира? Понятно, что Фьюри обалденный и классный. Но я бы не назвал его лучшим боксером-тяжеловесом.
Уходит он из-за того, что боится Александра Усика? Полный бред. Боязнь — это слово совершенно не подходит к Фьюри. Что касается боя между ними, то обоим будет тяжело. Техника на стороне Усика.
Тайсон неудобный соперник, поэтому англичанин доставил бы проблем Усику. Но Саша после того, что совершил в последнем бою, просто красавчик!» – сказал Цзю.
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