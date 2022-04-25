Стерлинг про Сехудо: «Если он хочет потерять статус чемпиона, я с радостью понижу его в должности»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг заявил о готовности провести бой с экс-чемпионом двух дивизионов .

«Если он хочет потерять свой статус чемпиона, я с радостью понижу его в должности.

Дай мне знать, когда ты будешь серьезно настроен на это, чемпион», – написал Стерлинг.

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