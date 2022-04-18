Двалишвили про спор с Малыхиным: «Жду, пока он пришлет мне проигранные 50 тысяч долларов»

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал о споре с временным чемпионом ONE в тяжелом весе .

Бойцы поспорили на 50 тысяч долларов в преддверии реванша чемпиона UFC в легчайшем весе и .

«Он был уверен в победе своего друга, ровно так же как и я был уверен в победе своего друга, Алджо. Выиграл сильнейший.

Малыхин сразу связался со мной и попросил скинуть номер карты, чтобы скинуть кэш. Он в шутку добавил: «Купи что-нибудь в подарок рефери». Он это сказал на русском, я не очень хорошо понял, но ирония была очевидной.

Но главное – я отправил ему свои реквизиты, а он в ответ отправил смайл рукопожатия.

Сейчас я жду, пока он пришлет мне проигранные 50 тысяч долларов. Мое уважение ему, он человек слова. Я уверен, деньги он пришлет, потому что он со мной связался.

В общем, жду зачисления на карту. Мы оба были готовы на это», – сказал Двалишвили.

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