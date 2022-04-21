Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон избил мужчину в самолете. Инцидент произошел во время рейса из Сан-Франциско во Флориду 20 апреля.

В самолете Тайсон фотографировался с другими пассажирами, однако, сидевшему сзади мужчине этого было недостаточно, и он пытался разговорить Майка. Экс-боксер говорил ему успокоиться, но вскоре нанес несколько ударов по лицу.

Как сообщает TMZ, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а после ударов Тайсона ему оказали медицинскую помощь, и он обратился в полицию.

Самого Майка при этом вывели из самолета.

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